Жителя Тверской области будут судить за укрывательство преступления Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокуратурой Калининского района утверждено обвинительное заключение в отношении 43-летного мужчины. Он обвиняется в укрывательстве преступления.

Установлено, что в октябре 2021 года обвиняемый стал свидетелем убийства, совершенного двумя его знакомыми. Пьяные мужчины избили третьего и утопили в реке.

Укрывая преступников, виновный собрал личные вещи погибшего в рюкзак и выбросил в Твери для создания версии, что потерпевший ушел в неизвестном направлении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.