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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:27

Жителя Тверской области будут судить за укрывательство преступления

Мужчина помог скрыть убийство
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителя Тверской области будут судить за укрывательство преступления

Жителя Тверской области будут судить за укрывательство преступления

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокуратурой Калининского района утверждено обвинительное заключение в отношении 43-летного мужчины. Он обвиняется в укрывательстве преступления.

Установлено, что в октябре 2021 года обвиняемый стал свидетелем убийства, совершенного двумя его знакомыми. Пьяные мужчины избили третьего и утопили в реке.

Укрывая преступников, виновный собрал личные вещи погибшего в рюкзак и выбросил в Твери для создания версии, что потерпевший ушел в неизвестном направлении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.