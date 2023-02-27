В Тверской области 27 февраля коронавирусом заразились 147 человек

Больных ковидом в регионе в последние недели стало меньше. Фото: ПТО

По данным на 27 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 147 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 184 462 человека. 180 099 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 482 323, в том числе за последние сутки – 1744.

2772 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.