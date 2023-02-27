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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:02

Дорожные службы Тверской области устраняют последствия снегопада

Задействовано 340 единиц спецтехники
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Дороги Тверской области убирают 340 единиц спецтехники

Дороги Тверской области убирают 340 единиц спецтехники

Фото: ПТО

Дорожные службы Тверской области устраняют последствия снегопада и проводят расчистку автодорог регионального и межмуниципального значения.

Задействовано свыше 340 единиц специализированной техники - комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы и другая техника. За минувшие сутки израсходовано 2600 кубических метров песчано-соляной смеси.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.