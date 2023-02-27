Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в Великий пост жителям Тверской области

Ежедневно в рационе должны присутствовать овощи и фрукты Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

С 27 февраля для православных верующих начался Великий пост. Он продлится до 15 апреля, а 16 апреля христиане встретят светлый праздник Пасхи.

Главное правило поста - из рациона исключаются все "скоромные" продукты, то есть продукты животного происхождения (мясо, рыба, молоко и молочные продукты), в отдельные дни предписывается воздерживаться от употребления пищи, прошедшей термическую обработку, растительного масла, вина.

Роспотребнадзор Тверской области дал рекомендации по питанию жителям на время Великого поста.

Употребляйте достаточное количество белковой пищи. Ежедневно ешьте продукты с высоким содержанием растительного белка (гречневая крупа, бобовые, киноа, тофу).

Употребляйте достаточное количество растительного жира, источником которого могут служить растительные масла: подсолнечное, оливковое, миндальное, тыквенное (4 чайные ложки в день) и/ или орехи (грецкие, миндальные, фундук), 20-25 орехов в день.

Ешьте рыбу в те дни, когда это разрешено. Важно соблюдать умеренность, не более 300-350 г за день.

Включайте в рацион достаточное количество растительной клетчатки. Отдавайте предпочтение необдирным крупам, добавляйте отруби в супы, каши. Ежедневно должны присутствовать овощи и фрукты.

Ограничивайте употребление рафинированных, "быстрых" углеводов (сахар, сладости, сухофрукты, макаронные изделия, картофель). Из сладостей выбирайте сухофрукты, мед.

Компенсируйте потребность в углеводах за счет употребления продуктов, содержащих нерафинированные, "медленные" углеводы (крупы, овощи).

- Основные ошибки постящихся: резкое исключение животной пищи, избыток углеводистой еды и продуктов с "пустыми" калориями, лишенный разнообразия рацион, - отмечают специалисты.

Соблюдайте простые рекомендации по питанию и будьте здоровы.