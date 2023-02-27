В Твери по горячим следам задержали автоугонщика

Подозреваемого в угоне задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 42-летний житель Рамешковского округа и сообщил об угоне автомобиля "Ауди". На несколько минут мужчина зашёл в магазин в деревне Николо-Малица Калининского района, оставив транспортное средство заведённым и незапертым, а когда вышел, обнаружил его пропажу.

Полицейские опросили заявителя, осмотрели место происшествия, изъяли следы и улики. Ориентировка была передана патрульным экипажам и введён спецплан "Перехват".

В течение 30 минут разыскиваемый автомобиль был остановлен на улице Горького в Твери. За рулём находился 27-летний ранее судимый местный житель.

Подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения доставили в полицию.

По части 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело. Машину вернули владельцу.