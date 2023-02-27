Свыше 80 малых агропредприятий Тверской области могут получить субсидии

Предусмотрены субсидии аграриям региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году малые сельхозпредприятия Верхневолжья смогут получить субсидии на возмещение части затрат на покупку семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запчастей.

Вопрос рассмотрен на недавнем заседании правительства региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

В том числе принято решение о повышении ставки субсидии сельхозпроизводителям. Теперь размер поддержки для яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 1200 рублей за гектар, 1600 рублей за гектар оригинальных посевов (новый вид господдержки), а для кормовых культур – от 800 до 900 рублей за гектар.

Планируется, что поддержкой смогут воспользоваться 86 малых сельхозпредприятий.