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НовостиЭкономика27 февраля 2023 9:31

Свыше 80 малых агропредприятий Тверской области могут получить субсидии

Об этом сообщили в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
Предусмотрены субсидии аграриям региона.

Предусмотрены субсидии аграриям региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году малые сельхозпредприятия Верхневолжья смогут получить субсидии на возмещение части затрат на покупку семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, запчастей.

Вопрос рассмотрен на недавнем заседании правительства региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

В том числе принято решение о повышении ставки субсидии сельхозпроизводителям. Теперь размер поддержки для яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 1200 рублей за гектар, 1600 рублей за гектар оригинальных посевов (новый вид господдержки), а для кормовых культур – от 800 до 900 рублей за гектар.

Планируется, что поддержкой смогут воспользоваться 86 малых сельхозпредприятий.