Директора коммунального предприятия оштрафовали за плохую уборку дорог в Красном Холме

Прокуратура провела проверку состояния дорог Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки установлено, что расчистка и содержание дорожной сети осуществляется с нарушениями: на проезжей части улиц - скопления рыхлого снега, есть скользкость.

В отношении главы Краснохолмского муниципального округа и директора МП ЖКУ вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновные должностные лица оштрафованы на 25 000 рублей и 20 000 рублей соответственно.

Постановления не вступили в законную силу.

Прокуратурой района главе округа и директору предприятия внесены представления, которые удовлетворены, выявленные нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.