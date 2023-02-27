В Тверской области ввели в эксплуатацию два газопровода длиной свыше 74 км

В регионе построили еще два газопровода между райцентрами. Фото: ПТО

В Тверской области введены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы от ГРС «Бежецк» до Красного Холма и от этого райцентра до поселка Молоково. Их общая протяженность 74,4 км. Строительство велось в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, благодаря созданию этих газопроводов появилась возможность газификации 3165 домовладений и 49 котельных. Сейчас ведется работа по подготовке к приему газа многоквартирных домов, Краснохолмского краеведческого музея и магазина. К природному газу уже подключено первое домовладение и многофункциональные центры в Красном Холме и Молоково.

- Ключевые задачи - провести газ в ранее не газифицированные территории Верхневолжья, обеспечить синхронизацию газификации с подключением потребителей. А также синхронное подключение к газу социальных учреждений: объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта, - обозначил губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний регионального правительства.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.