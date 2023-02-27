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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 8:09

Жителя Твери осудили за угон машины и подделку номеров

Его отправили в колонию строгого режима
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину на год отправили в колонию

Мужчину на год отправили в колонию

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Житель Твери предстал перед судом по обвинению в угоне автомобиля и подделке автомобильных номеров.

В ходе судебного следствия установлено, что июле 2021 года подсудимый, вскрыл замки на автомобиле марки "Ford Focus", припаркованном во дворе многоэтажки, затем подделал его идентификационный номер.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Машину вернули владельцу. Приговор суда не вступил в законную силу.