Жителя Твери осудили за угон машины и подделку номеров

Мужчину на год отправили в колонию Фото: Степан КАМЕНЕВ

Житель Твери предстал перед судом по обвинению в угоне автомобиля и подделке автомобильных номеров.

В ходе судебного следствия установлено, что июле 2021 года подсудимый, вскрыл замки на автомобиле марки "Ford Focus", припаркованном во дворе многоэтажки, затем подделал его идентификационный номер.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Машину вернули владельцу. Приговор суда не вступил в законную силу.