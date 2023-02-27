В 18 районах Тверской области восстановлено электроснабжение

В Тверской области продолжают восстанавливать электроснабжение Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области продолжается восстановление электроснабжения в районах. К 8:00 27 февраля энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" восстановили подачу электроэнергии более 75% потребителей в 18 районах региона. Без света остаются порядка 4000 человек.

В ликвидации последствий непогоды задействованы 109 бригад, более 250 специалистов и 100 единиц техники из Тверской, Брянской, Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской и Тульской областей.

Создан оперштаб. Сообщить о нарушениях электроснабжения граждане могут по телефону Единого контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).