В Твери откроется выставка-продажа «Арт-Прорыв. Перекрёсток»

В Тверском городском музейно-выставочном центре вновь будет открыта масштабная экспозиция «Арт-Прорыв. Перекрёсток». Фото: ТГМВЦ

С 3 по 26 марта в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра будет открыта масштабная выставка «Арт-Прорыв. Перекрёсток» (12+).

Это проект художественного объединения «Перекрёсток». Свои работы в экспозиции представят свыше 60 авторов из Твери, Тверской области, Москвы. Большинство из них являеются выпускниками Тверского областного художественного училища им. А.Г. Венецианова.

- В экспозиции представлены работы самых разных жанров и направлений – это живопись, графика, витражи, батик, куклы, игрушки, ювелирные изделия и другие, написано в анонсе. - Программа выставки в течение всей ее работы будет максимально насыщенной. Всех желающих ждут мастер-классы, творческие встречи и презентации.

Отметим, что проект осуществляется в том числе при информационной поддержке радио «Комсомольская правда» в Твери.