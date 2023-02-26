В Тверской области возможны кратковременные перебои с телерадиовещанием

В регионе возможны перебои с телерадиовещанием из-за профилактических работ. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила, что в тверском регионе возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала в некоторых населенных пунктах.

Такие перебои могут произойти в Вышнем Волочке и Конакове 28 февраля утром и днем, в деревне Березовский медок Осташковского округа 1 и 2 марта с 10:00 по 16:00, в Бологом и Бологовском районе 2 и 3 марта в тот же временной период,

РТРС на своем сайте пояснил, что в это время на станциях вещания будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.