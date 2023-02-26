В Тверской области Центр спасения медвежат-сирот остался без электроснабжения и спасается генераторами

В месте расположения Центра выпало очень много снега. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Расположенный на западе Тверской области, в Торопецком районе, Центр спасения медвежат-сирот вынуждено использует генераторы, так там пропало электроснабжение. Об этом сообщили сотрудники Центра.

- Катастрофически заваливает снегом. Нет света, сидим на генераторах, - написали они 26 февраля ближе к вечеру в своем паблике.

Ситуация тревожит, ведь сейчас в Центре заботятся о нескольких совсем маленьких медвежатах, им необходимо тепло.

Сотрудники также сообщают, что сейчас совместно с Госпиталем дикой природы борются за жизнь ослабленного медвежонка из Вологодской области.

Напомним, что с начала зимы в Центр сначала привезли трех косолапых младенцев из республики Коми, потом доставили двух медвежат-девочек чуть постарше, потом появился как раз вологодский малыш. Позже в коробке подкинули еще трех мишек.

К несчастью, одного медвежонка из Республики Коми по прозвищу Солнышко сотрудникам Центра спасти не удалось, он умер, несмотря на все усилия выхаживающих его людей.

Надеемся, что с вологодским медвежонком и другими мишками все будет в порядке.

Напомним, что из-за обильных снегопадов и сильного ветра в регионе произошли обрывы на ЛЭП. Весь день специалисты-энергетики в усиленном режиме устраняют нарушения и восстанавливают электроснабжение.