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НовостиОбщество26 февраля 2023 15:02

В Городском саду Твери сожгли чучело Масленицы

На праздничные гулянья пришло немало людей, многие были с детьми
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Кульминацией праздничных гуляний в Городском саду Твери, конечно же, стал обряд сжигания чучела. Фото: VK/Город Тверь

Кульминацией праздничных гуляний в Городском саду Твери, конечно же, стал обряд сжигания чучела. Фото: VK/Город Тверь

26 февраля в Твери проводили зиму. Одни из самых массовых, многолюдных гуляний были в Городском саду. Там же сожгли огромное чучело Масленицы.

В городском саду была организована большая программа. Различные творческие коллективы развлекали народ на сцене, торговцы пекли и продавали блины с пылу с жару, детей веселили аниматоры. Естественно, не обошлось без ярмарки, спортивных состязаний и различных мастер-классов.

Людей было довольно много, причем на масленичные гулянья шли целыми семьями, с детьми. Ближе к вечеру наступила кульминация праздника. Посреди Горсада установили чучело Масленицы с красным платком на голове и по традиции под одобрительные крики публики подожгли.

Отметим, что праздничные программы в последнее воскресенье февраля были организованы практически около всех ДК города.

Со сцены народ развлекали творческие коллективы. Фото: VK/Город Тверь

Со сцены народ развлекали творческие коллективы. Фото: VK/Город Тверь

В Горсаду было многолюдно. Фото: VK/Город Тверь

В Горсаду было многолюдно. Фото: VK/Город Тверь