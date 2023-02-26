В Городском саду Твери сожгли чучело Масленицы

Кульминацией праздничных гуляний в Городском саду Твери, конечно же, стал обряд сжигания чучела. Фото: VK/Город Тверь

26 февраля в Твери проводили зиму. Одни из самых массовых, многолюдных гуляний были в Городском саду. Там же сожгли огромное чучело Масленицы.

В городском саду была организована большая программа. Различные творческие коллективы развлекали народ на сцене, торговцы пекли и продавали блины с пылу с жару, детей веселили аниматоры. Естественно, не обошлось без ярмарки, спортивных состязаний и различных мастер-классов.

Людей было довольно много, причем на масленичные гулянья шли целыми семьями, с детьми. Ближе к вечеру наступила кульминация праздника. Посреди Горсада установили чучело Масленицы с красным платком на голове и по традиции под одобрительные крики публики подожгли.

Отметим, что праздничные программы в последнее воскресенье февраля были организованы практически около всех ДК города.

Со сцены народ развлекали творческие коллективы. Фото: VK/Город Тверь