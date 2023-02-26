Губернатор держит на контроле восстановление электроснабжения после непогоды в Тверской области

В регионе продолжается работа по ликвидации последствий снегопада и шквалистого ветра, приведших к авариям на линиях электропередач. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада и шквалистого ветра, приведших к авариям на линиях электропередач. В этом процессе задействовано 252 энергетика и 98 единиц спецтехники. Как сообщила пресс-служба областного правительства, ситуация находится на контроле губернатора Игоря Рудени.

Глава региона поручил вести необходимые работы в круглосуточном режиме для максимально быстрого восстановления электроснабжения в домах жителей Верхневолжья.

25 и 26 февраля на территорию Тверской области пришел атмосферный фронт, принесший обильные снегопады, метель и порывистый ветер. Колебания температуры привели к налипанию снега на провода и обрывам на ЛЭП.

Частичное отключение электроснабжения произошло в отдельных населенных пунктах Торжокского, Калининского,Ржевского, Нелидовского,Осташковского, Калязинского,Андреапольского, Западнодвинского, Торопецкого, Максатихинского,Рамешковского, Кашинского, Вышневолоцкого, Спировского районов и округов.

В настоящее время завершены работы по восстановлению электроснабжения в Калязине.