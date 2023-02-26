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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 12:33

Федеральная автодорога М-11, частично проходящая по Тверской области, была перекрыта из-за массового ДТП

В аварию там попали несколько десятков машин
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В ДТП попали не меньше 25 машин, среди которых есть и грузовики. Фото: tg/УГИБДД УМВД России по Новгородской области

В ДТП попали не меньше 25 машин, среди которых есть и грузовики. Фото: tg/УГИБДД УМВД России по Новгородской области

В Новгородской области на скоростной платной трассе М-11 «Нева» по направлению к тверскому региону и далее Москве произошла массовая авария. Из-за этого дорога была перекрыта.

Сначала сообщалось, что в ДТП там попали два грузовика и около 10 легковых машин. Однако согласно информации местной областной прокуратуры, там столкнулись не менее 25 автомобилей.

Как сообщает УГИБДД Новгородской области, в ДТП погибла женщина, а еще как минимум три человека получили травмы.

Объезд места массового ДТП организован на 545 км с выездом на ФАД М-10 « Россия».