В Тверской области энергетики ликвидируют обрывы на ЛЭП, произошедшие из-за непогоды

Энергетики устраняют последствия стихии, ведут восстановительные работы. Фото: ПАО "Россети Центр" - филиал "Тверьэнерго"

Из-за снегопада и сильного ветра в ряде территорий региона произошли аварии на линиях электропередач. Специалисты тверского филиала «Россети Центр» в усиленном режиме устраняют нарушения на ЛЭП.

К ликвидации последствий стихии и восстановительным работам привлечены 74 бригады энергетиков: 252 человек и 98 единиц спецтехники.

В зоне особого риска из-за непогоды оказались Ржевский, Бежецкий, Западнодвинский, Калининский, Нелидовский, Торжокский и Торопецкий районы.

Энергетики ведут постоянный мониторинг обстановки на территориях региона.

Граждане могут сообщать о перебоях с подачей электроэнергии по телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.