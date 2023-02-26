Житель Твери поверил лжесотруднику банка и лишился миллиона рублей

Телефонному мошеннику удалось обмануть жителя Твери.
Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
62-летний житель Твери стал жертвой телефонных мошенников. Он попался на удочку позвонившему ему мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка.
Он убедил тверичанина, что мошенники пытаются украсть деньги с его банковского вклада, и поэтому ему срочно необходимо успеть оформить кредит и перевести все деньги на так называемый «Безопасный счет».
Как сообщила пресс-служба областного УМВД, житель Твери последовал инструкциям лжесотрудника банка, оформил на себя кредит в сумме полмиллиона рублей, а затем его и свои сбережения на указанный счёт.
В итоге мошенник получил миллион рублей и перестал выходить на связь. Обманутый мужчина обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Полиция в очередной раз напоминает, что когда вам поступают подобные звонки от неких представляющихся сотрудниками банка людей, лучше всего сразу положить трубку и самостоятельно перезвонить в финансовую организацию. Номер телефона банка обычно указан на обороте платежной карты.
Если противоправное деяние в отношении вас всё же произошло, то незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «102» или «112».