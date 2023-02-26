Житель Твери поверил лжесотруднику банка и лишился миллиона рублей

Телефонному мошеннику удалось обмануть жителя Твери. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

62-летний житель Твери стал жертвой телефонных мошенников. Он попался на удочку позвонившему ему мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он убедил тверичанина, что мошенники пытаются украсть деньги с его банковского вклада, и поэтому ему срочно необходимо успеть оформить кредит и перевести все деньги на так называемый «Безопасный счет».

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, житель Твери последовал инструкциям лжесотрудника банка, оформил на себя кредит в сумме полмиллиона рублей, а затем его и свои сбережения на указанный счёт.

В итоге мошенник получил миллион рублей и перестал выходить на связь. Обманутый мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция в очередной раз напоминает, что когда вам поступают подобные звонки от неких представляющихся сотрудниками банка людей, лучше всего сразу положить трубку и самостоятельно перезвонить в финансовую организацию. Номер телефона банка обычно указан на обороте платежной карты.

Если противоправное деяние в отношении вас всё же произошло, то незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «102» или «112».