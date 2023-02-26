В Твери покажут спектакль от юных актеров с ограниченными возможностями здоровья

ДК "Пролетарка" приглашает на необычный спектакль. Фото: Александр ЖМУЛИН

28 февраля в 11:00 в Малом киноконцертном зале ДК «Пролетарка» в рамках деятельности инклюзивной творческой лаборатории покажут спектакль «Возвращение в тридевятое царство» (0+). Он рассчитан на юного зрителя из числа воспитанников детских садов, начальной школы и «особенных» детей.

Спектакль театральной студией «Улыбка». Она была создана еще в 2001 году на базе Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени М.И. Суворова. Юные артисты студии - дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 8 до 15 лет. В настоящее время репетиции «Улыбки» проходят в "Тверской школе №3".

Юные артисты студии – постоянные участники областных конкурсов, межрегионального театрального фестиваля "Дети Мельпомены", массовых мероприятий школы и библиотеки. Творческое общение и опыт, полученные «Улыбке», для некоторых из них стали настоящей путевкой в жизнь и помогли поступить в Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова.

Число мест на спектакль ограничено. Вход в зрительный зал бесплатный, но по предварительной записи по телефону: 42-72-17.