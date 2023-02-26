В Тверской области к 26 февраля коронавирусом за сутки заразились 180 человек

За минувшие сутки выявлено меньше 200 случаев заражения. Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба на утро 26 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 180 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в Тверской области подтверждено 184 313 случаев заболевания COVID-19.

179 999 заразившихся излечились от инфекции. Из них 215 - за последние сутки.

На карантине сейчас находится 1542 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 483 317, в том числе за последние сутки - 832.

2772 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.