В Твери полицейские изъяли фальшивую пятитысячную купюру

Полиция обнаружила купюру-фальшивку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудниками Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери изъята фальшивая пятитысячная купюра. Она была обнаружена в финансовом учреждении.

- По имеющимся данным, поступила она в выручке одного из магазинов города Нелидово, - сообщили подробности в пресс-службе областного УМВД. - Согласно заключению эксперта, денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей по способам печати и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов не соответствует аналогичной продукции, выпускаемой предприятием Гознак.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого сейчас проясняются обстоятельства произошедшего.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банков внимательнее проверять купюры и использовать специальное оборудование для подтверждения того, что банкноты не поддельные.

Если при получении купюры возникли сомнения в её подлинности, ни в коем случае не пытайтесь её сбыть. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем её сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт, и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 102.

"КП"-Тверь" недавно писала, как распознать фальшивую купюру и какие банкноты особенно любят подделывать фальшивомонетчики.