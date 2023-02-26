В ГУ МЧС России по Тверской области рассказали, как правильно сжигать чучело Масленицы

Чтобы никто не пострадал, к обряду сжигания чучела Масленицы надо подходить осторожно и грамотно.
Фото: Артем КИЛЬКИН
26 февраля в нашей области, как и в большинстве регионов страны, празднуют Масленицу. Во всех официальных местах гуляний в Верхневолжье пожарную безопасность обеспечивают сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области и личный состав пожарно-спасательных частей.
Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Евдокимов сообщил основные правила безопасного празднования Масленицы:
- место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий и построек;
- в непосредственной близости от огня не должно быть легковоспламеняющихся предметов;
- к месту проведения обряда должна свободно проезжать пожарная техника;
- поджигать чучело необходимо с подветренной стороны и с помощью факела;
- необходимо исключить применение легковоспламеняющихся жидкостей;
- чучело должно стоять на устойчивой поверхности;
- нельзя подходить к месту сжигания чучела ближе, чем на 15 метров;
- необходимо учитывать погодные условия: при сильном ветре пламя может перекинуться на ближайшие объекты;
- запрещается оставлять без присмотра горящее чучело;
- после мероприятия обязательно убедитесь, что костёр полностью потушен;
- нельзя допускать детей к самостоятельному сжиганию чучела.
Также сотрудник МЧС напомнил, что при проведении масленичных гуляний вблизи зимних водоёмов опасно собираться на льду большими группами.
Программу празднования Масленицы в Твери смотрите по ссылке далее.