В Твери горели два автомобиля

На улице Московской вспыхнуло автомобиль. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/скриншот

В центре Твери на улице Московской вечером 25 февраля сгорел автомобиль. Пост с видео пожара выложили в паблике "Подслушано у водителей. Тверь".

При этом в комментариях в паблике сообщили о еще одном горевшем в Твери автомобиле в районе улиц Макарова и Коробкова.

В ГУ МЧС России по Тверской области уточнили, что в первом случае горел "Ниссан Максима". Пожарные потушили его, но огонь повредил салон.

Во втором случае автомобиль горел внедорожник "Тойота Лэнд Крузер" на улице Летное поле у дома №14. Его потушили пожарные, но в результате возгорания также сильно поврежден салон.

Информации о том, что кто-либо пострадал, не поступало.