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НовостиОбщество26 февраля 2023 6:31

За сутки в Тверской области случились семь пожаров

Есть погибшие
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Пожарным за сутки в регионе пришлось выезжать на тушение семи пожаров. Фото: МЧС

Пожарным за сутки в регионе пришлось выезжать на тушение семи пожаров. Фото: МЧС

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщило, что за сутки в регионе произошли семь пожаров.

Огнеборцам пришлось выезжать на тушение возгораний в домах в деревнях Рожново и Романово (Кимрский округ), Трещевец (Краснохолмский округ), Пески (Осташковский округ). Также пожарным пришлось тушить две машины и одно возгорание мусора.

К несчастью, не обошлось без жертв. Тела двух мужчин были обнаружены в горевшем доме в деревне Рожново. Об этом вчера сообщил СУ СК РФ по Тверской области.