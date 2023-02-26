За сутки в Тверской области случились семь пожаров

Пожарным за сутки в регионе пришлось выезжать на тушение семи пожаров. Фото: МЧС

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщило, что за сутки в регионе произошли семь пожаров.

Огнеборцам пришлось выезжать на тушение возгораний в домах в деревнях Рожново и Романово (Кимрский округ), Трещевец (Краснохолмский округ), Пески (Осташковский округ). Также пожарным пришлось тушить две машины и одно возгорание мусора.

К несчастью, не обошлось без жертв. Тела двух мужчин были обнаружены в горевшем доме в деревне Рожново. Об этом вчера сообщил СУ СК РФ по Тверской области.