В Тверской области появятся новые туристические зоны на берегу Волги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Конаковском районе создадут места для отдыха туристов. Вопрос рассмотрели на заседании регионального правительства.

Речь идет о двух площадках в районе деревень Едимоново и Новенькое Юрьево-Девичьевского сельского поселения, где будет размещен кемпинг, рассчитанный на 50 палаток и глэмпинг с 50 сафари-тентами.

- Жители и гости Тверской области должны отдыхать в комфортных условиях, цивилизованно, не нанося ущерб окружающей среде. Важно упорядочить эту деятельность, обеспечить качественно новый уровень отдыха, - считает губернатор Игорь Руденя.

Для туристов будут устроены пешеходные дорожки и мангальная зона, подведены инженерные коммуникации, установлены очистные сооружения и санитарно-гигиенические модули.

Реализацией проекта займется Центр по управлению рекреационной деятельностью Тверской области.