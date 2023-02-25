В Тверской области появятся новые туристические зоны на берегу Волги
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Конаковском районе создадут места для отдыха туристов. Вопрос рассмотрели на заседании регионального правительства.
Речь идет о двух площадках в районе деревень Едимоново и Новенькое Юрьево-Девичьевского сельского поселения, где будет размещен кемпинг, рассчитанный на 50 палаток и глэмпинг с 50 сафари-тентами.
- Жители и гости Тверской области должны отдыхать в комфортных условиях, цивилизованно, не нанося ущерб окружающей среде. Важно упорядочить эту деятельность, обеспечить качественно новый уровень отдыха, - считает губернатор Игорь Руденя.
Для туристов будут устроены пешеходные дорожки и мангальная зона, подведены инженерные коммуникации, установлены очистные сооружения и санитарно-гигиенические модули.
Реализацией проекта займется Центр по управлению рекреационной деятельностью Тверской области.