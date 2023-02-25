В Тверской области чаще всего сбывают поддельные пятитысячные купюры Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В 2022 году в Тверской области, по данным Центрального Банка, выявлено 343 поддельные купюры. Это на 32,6% или 166 штук меньше, чем годом ранее.

Больше всего обнаружено пятитысячных банкнот с признаками подделки - 199 штук. Также, из оборота выведено 45 тысячерублевых, 91 двухтысячная и 3 пятисотрублевые фальшивые банкноты, а также 3 десятирублевые и две пятирублевые монеты.

- Курс на снижение поддельных российских банкнот и монет заметен в течении всего 2022 года: на территории России число фальшивок сократилось в 1,6 раза. На 1 млн банкнот, находящихся в обращении, приходилось всего четыре фальшивки (в 2021 году - шесть). В Тверском регионе, эта тенденция видна в отношении всех номиналов. Поддельных купюр иностранных государств в 2022 году обнаружено всего три: одна 50 долларовая купюра и 2 купюры номиналом-100 долларов США, - отметила начальник отдела налично-денежного обращения тверского отделения Банка России Юлия Чижова.