В Тверской области мужчина вымогал деньги у девушки под угрозой размещения интимных фотографий

Вымогателя ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 22-летняя жительница Калязина. Девушка сообщила, что неизвестный под угрозой размещения в Интернете её интимных фотографий вымогал у неё 15 000 рублей.

Девушка отказалась переводить злоумышленнику требуемую сумму и прервала с ним переписку. Однако злоумышленник продолжил требовать деньги, и тогда горожанка обратилась в полицию.

Дознавателем Калязинского отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ. Злоумышленника ищут.