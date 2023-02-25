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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 13:14

В Тверской области мужчина вымогал деньги у девушки под угрозой размещения интимных фотографий

Потерпевшая обратилась в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вымогателя ищет полиция

Вымогателя ищет полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 22-летняя жительница Калязина. Девушка сообщила, что неизвестный под угрозой размещения в Интернете её интимных фотографий вымогал у неё 15 000 рублей.

Девушка отказалась переводить злоумышленнику требуемую сумму и прервала с ним переписку. Однако злоумышленник продолжил требовать деньги, и тогда горожанка обратилась в полицию.

Дознавателем Калязинского отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ. Злоумышленника ищут.