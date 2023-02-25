25 и 26 февраля в Тверской области ожидается сильный снегопад

Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в период с 18:00 вечера 25 февраля и в течение суток 26 февраля на территории региона ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. Возможно отложение мокрого снега.

Днем, 26 февраля, ожидается усиление западного, северо-западного ветра 8-13 м/с.

Температура воздуха днем -4... +1 градус. В ночь на понедельник -10... -5 градусов.

Спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от выездов за город без крайней необходимости. Будьте внимательны и осторожны!