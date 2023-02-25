Двое рыбаков дрейфовали на льдине в акватории Тверцы в Твери

Льдина откололась от берега на Тверце Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В 12:01 дня 25 февраля в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что двое рыбаков оказались на льдине, которая откололась от берега на реке Тверца в Твери.

На место ЧП, к Речному вокзалу, убыли: специализированная пожарно-спасательная часть, пожарно-спасательная часть №3 , аварийно-спасательная служба Тверской области, сотрудники ГИМС.

- Прибывшие на место спасатели с помощью резиновой лодки и веревки доставили рыбаков на берег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Мужчин доставили на берег спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасательная операция заняла около получаса. На происшествие привлекалось 20 человек и 7 единиц техники.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности и не выходить на неокрепший лед.