Женщина из Псковской области промышляла в Твери квартирными кражами

Обвиняемая предстанет перед судом Фото: УМВД России по Тверской области

Следователем УМВД России по городу Твери завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, проживающей в Псковской области.

Ей предъявлено обвинение в кражах и уклонении от административного надзора.

В ходе следствия установлено, что в 2021 году злоумышленника обокрала частный дом в посёлке Идрица Псковской области.

В 2022 году совершила две квартирные кражи в Твери. Добычей злоумышленницы стали две сумки, кредитные карты, перчатки, флакон с духами, мобильный телефон, золотая цепочка и документы: паспорт, страховые медицинские полисы, водительское удостоверение и страховые свидетельства. Общий ущерб составил более 77 тысяч рублей.

Также, ранее судимая жительница Псковской области нарушила ограничения, установленные для неё судом в 2020 году в рамках административного надзора.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.