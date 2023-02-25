В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО Максимом Магеррамовым

В деревне Дудкино простились с 22-летним военнослужащим Максимом Магеррамовым Фото: администрация Лесного муниципального округа

23 февраля в деревне Дудкино Лесного округа простились с 22-летним военнослужащим Максимом Магеррамовым, погибшим под Артемовском в ходе СВО.

Максим Алексеевич родился в Череповце Вологодской области. Воспитывался в опекунской семье. В 2017 году семья переехала в деревню Дудкино Лесного округа, где Максим прожил чуть больше года, а затем, переехал в Пестово Новгородской области.

Максим Магеррамов состоял в ЧВК "Вагнер".

- По просьбе родных похороны проходили с участием близких, односельчан и организаторов церемонии прощания. Со словами соболезнования на траурной церемонии выступила глава Лесного округа Татьяна Кудрявцева. К траурной речи присоединился военный комиссар Удомельского городского и Лесного муниципального округов Александр Васильев. В прощании принял участие протоиерей отец Игорь Грибанский, - сообщает администрация Лесного муниципального округа.

Героя похоронили с воинскими почестями.