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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 8:12

Два человека погибли при пожаре в Кимрах Тверской области

Следователи проводят проверку по факту ЧП
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По фактам гибели людей Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Тела двух мужчин были обнаружены в ходе тушения пожара в жилом доме в деревне Рожново 25 февраля.

Следователь СК выехал для проведения осмотра места происшествия и опроса очевидцев. В ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления причин смерти - судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.