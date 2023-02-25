Два человека погибли при пожаре в Кимрах Тверской области

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По фактам гибели людей Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Тела двух мужчин были обнаружены в ходе тушения пожара в жилом доме в деревне Рожново 25 февраля.

Следователь СК выехал для проведения осмотра места происшествия и опроса очевидцев. В ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления причин смерти - судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.