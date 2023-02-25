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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 8:00

В Торжке две несовершеннолетние девушки ушли из дома

Организованы их поиски
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Торжке ищут двух девушек Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Торжке ищут двух девушек Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения несовершеннолетних Ксении и Карины Ивановых. Девушки ушли из дома 24 февраля и не вернулись.

Сотрудники СК выезжали по месту последнего нахождения несовершеннолетних. Организованы поиски пропавших.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Две девушки ушли из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Две девушки ушли из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области