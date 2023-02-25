В Торжке две несовершеннолетние девушки ушли из дома

В Торжке ищут двух девушек Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения несовершеннолетних Ксении и Карины Ивановых. Девушки ушли из дома 24 февраля и не вернулись.

Сотрудники СК выезжали по месту последнего нахождения несовершеннолетних. Организованы поиски пропавших.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.