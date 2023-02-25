Жителям Твери напоминают правила безопасности на железнодорожных путях

По обе стороны Горбатого моста установили предупреждающие знаки Фото: администрация Твери

В Твери в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути устанавливают предупреждающие знаки. Новые знаки были установлены по обе стороны от "Горбатого" моста на Петербургском шоссе.

Это один из участков в городе, где наиболее часто фиксируются случаи несанкционированного перехода через железнодорожные пути. С начала 2023 года здесь один человек был травмирован, еще один погиб.

- За 2022 год в Тверской области число травмированных на железной дороге выросло с 15 до 30 человек, с начала 2023 года уже произошло пять случаев травмирования, - отмечает Тверской межрайонный транспортный прокурор Константин Волков.

В целях обеспечения безопасности администрацией города Твери совместно с Октябрьской железной дорогой, Тверской межрайонной транспортной прокуратурой и линейным отделом МВД России на станции Тверь на участках организованы патрули и профилактические рейды.