В Тверской области 100-летний юбилей отпраздновала труженица тыла Евдокия Комарова

Евдокия Ильинична награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «Ветеран труда». Фото: ПТО

24 февраля 100-летний юбилей отпраздновала жительница Тверской области, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Евдокия Ильинична Комарова.

Евдокия Ильинична родилась в деревне Большое Кобылино Кашинского района. Образование получила в Фабрично-заводском училище им. Плеханова города Калинина. Закончив учёбу 1940 году, осталась работать на фабрике.

В годы войны трудилась в тылу, в колхозе «Заветы Ильича» Кашинского района, работала на строительстве дороги от посёлка Кушалино до Калинина, на заготовке леса.

С юбилеем Евдокию Комарову по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Вам было всего 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. Вы направили всю энергию и силы на противостояние врагу, честно трудились в тылу, обеспечивая фронт самым необходимым. В мирное время Вы создали крепкую дружную семью, воспитывали детей в духе любви к Отечеству», – сказал глава региона.

Евдокия Ильинична награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «Ветеран труда». Она воспитала двух дочерей, двух внуков и двух внучек, двух правнуков и двух правнучек.