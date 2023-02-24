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НовостиПолитика24 февраля 2023 15:28

В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО Виктором Исаевым

Военнослужащего похоронили в Торопце
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Виктор Исаев похоронен на Покровском кладбище города Торопца. Фото: Информационная служба Торопецкого благочиния Ржевской епархии

Виктор Исаев похоронен на Покровском кладбище города Торопца. Фото: Информационная служба Торопецкого благочиния Ржевской епархии

21 февраля в Торопце прошло прощание с Виктором Исаевым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщила Информационная служба Торопецкого благочиния Ржевской епархии.

Виктор Исаев - уроженец деревни Ольховка Торопецкого района Тверской области. Погиб, выполняя воинский долг в составе ЧВК.

Виктор Исаев похоронен на Покровском кладбище города Торопца. Перед прощанием состоялся траурный митинг.