В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО Виктором Исаевым

Виктор Исаев похоронен на Покровском кладбище города Торопца. Фото: Информационная служба Торопецкого благочиния Ржевской епархии

21 февраля в Торопце прошло прощание с Виктором Исаевым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщила Информационная служба Торопецкого благочиния Ржевской епархии.

Виктор Исаев - уроженец деревни Ольховка Торопецкого района Тверской области. Погиб, выполняя воинский долг в составе ЧВК.

Виктор Исаев похоронен на Покровском кладбище города Торопца. Перед прощанием состоялся траурный митинг.