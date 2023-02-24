В Тверской области начинается переоснащение региональных театров и музеев

Учреждениям культуры выделены дополнительные средства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Внесены изменения в государственную программу «Культура Тверской области». В частности, увеличено финансирование театров и музеев в части укрепления их материально-технической базы. Добавлены средства на поддержку молодых дарований и проведение крупных фестивалей и конкурсов.

Соответствующие решения были озвучены на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, по нацпроекту «Культура» предусмотрены средства на оснащение региональных и муниципальных театров городов с численностью более 300 тыс. человек, а также техническое оснащение региональных и муниципальных музеев. В ближайшие два года запланировано проведение работ в Тверском театре драмы, краеведческих музеях в Оленино и Фирово, в музеях Пушкина в Торжке и селе Берново, а также в Тверской картинной галерее.

В рамках подпрограммы «Сохранение и развитие культурной жизни в Тверской области» в 2023 году в государственных музеях региона планируется организовать 233 выставки и экспозиции.

По подпрограмме «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» увеличено финансирование на проведение мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней, оказание поддержки стипендиатам и лауреатам премии губернатора Тверской области, приобретение новых книг в библиотеки, модернизацию материально-технической базы культурно-досуговых учреждений области.

Больше средств направят также на реконструкцию и капитальный ремонт учреждений культуры региона, обновление оборудования, поддержку творческих инициатив и проектов.