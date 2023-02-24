На музыкально-поэтический вечер «Не женское» приглашают жителей Твери

«Не женское» - вечер женской поэзии на неженские темы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверская библиотека имени Горького приглашает на музыкально-поэтический вечер «Не женское». Мероприятие будет посвящено самому мужскому и самому женскому праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

25 февраля в Славянском зале Горьковки прозвучат стихи о войне авторства молодых поэтесс со всей России (исполнит Ева Форс) и песни российских бардов (их исполнят Мария Котлова и студия авторской песни «Созвучие»).

- Отчаяние и вера, сострадание и чувство ответственности, всё то, чем живут женщины, ожидающие своих мужчин с войны, откроется зрителю на музыкально-поэтическом вечере «Не женское», - рассказывает сайт Горьковки.

Начало в 16:00. 12+