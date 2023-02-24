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НовостиЗвезды24 февраля 2023 12:18

На музыкально-поэтический вечер «Не женское» приглашают жителей Твери

Мероприятие будет посвящено Дню защитника Отечества и 8-му марта
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
«Не женское» - вечер женской поэзии на неженские темы.

«Не женское» - вечер женской поэзии на неженские темы.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверская библиотека имени Горького приглашает на музыкально-поэтический вечер «Не женское». Мероприятие будет посвящено самому мужскому и самому женскому праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

25 февраля в Славянском зале Горьковки прозвучат стихи о войне авторства молодых поэтесс со всей России (исполнит Ева Форс) и песни российских бардов (их исполнят Мария Котлова и студия авторской песни «Созвучие»).

- Отчаяние и вера, сострадание и чувство ответственности, всё то, чем живут женщины, ожидающие своих мужчин с войны, откроется зрителю на музыкально-поэтическом вечере «Не женское», - рассказывает сайт Горьковки.

Начало в 16:00. 12+