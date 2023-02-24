В Твери потеплеет до +3 градусов

С крыш будет капать. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уже завтра, в субботу 25 февраля, столбики термометров в Твери преодолеют нулевую отметку и покажут +3 градуса. Такой прогноз даёт Гидрометцентр РФ.

В течение дня облачно, небольшие осадки - мокрый снег и снег с дождём. Атмосферное давление понизится с 739 до 733 мм тр. ст.

В ночь на воскресенье ноль. Воскресным днём ожидается погода, аналогичная субботней. Давление снизится до 730 миллиметров.

Начало недели принесёт небольшие изменения погоды. Давление в понедельник резко вырастет - до 750 мм рт. ст. Похолодает: в ночь на понедельник -6, днём -3 градуса. Осадков в первый день рабочей недели не ожидается.

Ночь на вторник холодная: -11. ДА днём уже +1. Давление вновь снизится - 745 мм рт. ст.

На дорогах в Твери и по области сохраняется опасная гололедица. А учитывая температурные "качели", с крыш возможен сход снега и падение сосулек - будьте осторожны!