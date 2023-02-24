В Твери потеплеет до +3 градусов

С крыш будет капать.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Уже завтра, в субботу 25 февраля, столбики термометров в Твери преодолеют нулевую отметку и покажут +3 градуса. Такой прогноз даёт Гидрометцентр РФ.
В течение дня облачно, небольшие осадки - мокрый снег и снег с дождём. Атмосферное давление понизится с 739 до 733 мм тр. ст.
В ночь на воскресенье ноль. Воскресным днём ожидается погода, аналогичная субботней. Давление снизится до 730 миллиметров.
Начало недели принесёт небольшие изменения погоды. Давление в понедельник резко вырастет - до 750 мм рт. ст. Похолодает: в ночь на понедельник -6, днём -3 градуса. Осадков в первый день рабочей недели не ожидается.
Ночь на вторник холодная: -11. ДА днём уже +1. Давление вновь снизится - 745 мм рт. ст.
На дорогах в Твери и по области сохраняется опасная гололедица. А учитывая температурные "качели", с крыш возможен сход снега и падение сосулек - будьте осторожны!