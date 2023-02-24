В Тверской области полицейские устроили погоню за пьяным водителем-рецидивистом

Водитель-лихач уже не единожды привлекался за езду в пьяном виде. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Кашине Тверской области сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню за пьяным водителем. Дорожные полицейские заметили "Хёндай", который нёсся по дороге с огромной скоростью. Требование остановиться водитель проигнорировал, полицейские начали преследование. Остановить лихача им удалось в Кимрах при помощи местных сотрудников полиции.

"У 30-летнего водителя, жителя Калязинского района, имелись явные признаки опьянения. Результат алкотестера – 0,799 мг/л в выдыхаемом воздухе, что в 5 раз выше допустимого уровня", - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Тверской области.

Пьяный водитель оказался рецидивистом. В 2021 году был лишён водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, повторно его лишили прав в 2022 году - за езду в нетрезвом виде. В конце 2022 года мужчину привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством нетрезвым лицом, уже имеющим судимость за подобное преступление. Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до трёх лет.

Сотрудники полиции обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах.