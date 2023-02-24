Полицейские нашли серийного вора аккумуляторов с вышек сотовой связи в Тверской области

С сотовых вышек злоумышленник снял 54 аккумулятора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские в Тверской области разыскали подозреваемого в совершении серии краж аккумуляторных батарей с вышек сотовой связи. Злоумышленник промышлял в в посёлке Высокое Торжокского района и деревне Юсино Кувшиновского района. Всего он украл 54 аккумулятора. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Как установили полицейские, вышеописанное было делом рук 42-летнего ранее судимого жителя Твери.

"В ходе следствия установлено, что мужчина ранее работал в организации по обслуживанию вышек сотовой связи и владеет техникой монтажа и демонтажа. Похищенное мужчина перевозил на своей машине и сбывал в пункты приёмки металла", - сообщили подробности в пресс-службе Управления МВД России по Тверской области.

Фигурант в содеянном сознался. Сообщив, что вырученные от продаж аккумуляторов деньги успел потратить.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы). Подозреваемый находится под арестом, устанавливается его причастность к совершению других аналогичных преступлений.