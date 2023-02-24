Ещё 219 человек заболели коронавирусом в Тверской области на 24 февраля

Берегите здоровье!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Тверской области за минувшие сутки (по состоянию на 24 февраля 2023 года) зарегистрировано ещё 219 случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 183 920 человек.
За сутки:
- выздоровели 300 человек (всего с начала пандемии болезнь побороли 179 464 чел.);
- умерли 0 человек (с начала пандемии - 2772 чел., последняя смерть была зарегистрирована 2 февраля);
- госпитализированы 0 человек.
Под наблюдением медиков на настоящий момент остаются 1 684 человека.
В Твери с начала пандемии число случаев ковида составило 62 787. Карта распространения коронавируса в Тверской области:
Распространение коронавируса в Тверской области на 24 февраля 2023 года.
Фото: ПТО