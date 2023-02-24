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НовостиЗдоровье24 февраля 2023 8:47

Ещё 219 человек заболели коронавирусом в Тверской области на 24 февраля

Госпитализирован за сутки не был никто
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Берегите здоровье!

Берегите здоровье!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области за минувшие сутки (по состоянию на 24 февраля 2023 года) зарегистрировано ещё 219 случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 183 920 человек.

За сутки:

- выздоровели 300 человек (всего с начала пандемии болезнь побороли 179 464 чел.);

- умерли 0 человек (с начала пандемии - 2772 чел., последняя смерть была зарегистрирована 2 февраля);

- госпитализированы 0 человек.

Под наблюдением медиков на настоящий момент остаются 1 684 человека.

В Твери с начала пандемии число случаев ковида составило 62 787. Карта распространения коронавируса в Тверской области:

Распространение коронавируса в Тверской области на 24 февраля 2023 года.

Распространение коронавируса в Тверской области на 24 февраля 2023 года.

Фото: ПТО