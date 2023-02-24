В Твери нашлась хозяйка рыжего кота Апельсина-Жорика, сбитого машиной

Хозяйка планирует забрать любимца домой и никогда не отпускать на улицу. Фото: vk.com/tver_helpanimals

В Твери нашлась хозяйка сбитого машиной кота Апельсина. Рыжего кота нашли 21 февраля на обочине в Соминке. Он был очень сильно травмирован - ветврачи диагностировали ушиб мочевого пузыря, перелом таза и вывих крестца... Котом занялись волонтёры тверской "Инициативки" - группы по защите животных.

Волонтёры окрестили котика Апельсином - за цвет шубки. А оказалось, что зовут его Жорик. Об этом сообщила хозяйка кота, которая нашлась спустя несколько дней.

Радостную новость сообщила Инициативная группа по защите животных. Хозяйка кота, пенсионерка, всё это время искала питомца. Она уже почти совсем отчаялась, но тут соседи рассказали ей, что видели фото кота в соцсетях. Женщина тут же пришла к зооволонтёрам.

Жорик-Апельсин попал в беду, так как был "самовыгульным". Фактически, к доброй хозяйке от приходил лишь поесть, а всё остальное время гулял по улице. Как отмечают волонтёры "Инициативки", "самовыгульных" животных чаще всего ждёт печальная участь. Хозяйка кота в дальнейшем планирует не отпускать любимца на улицу. Пока же коту нужно выздороветь. Он принимает таблетки и, скорее всего, ему понадобится серьёзная операция. На время лечения и операции кот останется у куратора, которая его подобрала.

Хочется верить, что история закончится хорошо. До недавнего момента котик был очень плох. Но увидев хозяйку, взбодрился.

"Увидев знакомое лицо, Апельсин воспрял духом и, кажется, пожелал пойти на поправку", - сообщают зооволонтёры. - "Лежащий тряпочкой Апельсин начал есть, мурчать и активно вылизываться".