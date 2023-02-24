В Тверской области проходит VI Традиционный Охотничий биатлон

Соревнования проходят на территории Шепелёвского карьера. Графика: администрация Бежецкого района Тверской области.

Сегодня, 24 февраля, в Бежецком районе Тверской области стартовал VI Традиционный Охотничий биатлон. Соревнования проходят на территории Шепелёвского карьера деревни Васюково.

Торжественно открылись соревнования в 10:00. Точное время их закрытия не называют: как сообщают организаторы, церемония награждения и закрытие соревнований состоятся «по завершении мероприятия». Но известно, что обратный бесплатный автобус, который сможет увезти зрителей с места соревнований, должен отправиться в 14:00. Следовательно, к этому времени соревнования должны закончиться.

В рамках охотничьего биатлона, пройдут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Меткий охотник». Для участников и гостей будет организован горячий чай и охотничья каша, музыка, конкурсы, призы и лотерея среди участников забегов. 18+