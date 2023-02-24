Горячие блины, песни и сжигание чучела: Где в Твери погулять на Масленицу

Гульнём! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гулянья на Масленицу в Твери продлятся два дня - 25 и 25 февраля.

25 февраля, 12:00-14:30 - народное гулянье в Масленицу «Маслёнин сад» у Досугового центра «Мир» (ул. Можайского, д. 63). 0+

25 февраля, 16:00 - Детский музейный центр Тверского государственного объединённого музея (ул. Советская, д.3а) приглашает детей и взрослых на семейный праздник «Масленица-блиноеда или золовкины посиделки». Участники семейной этностудии «Матица» расскажут гостям масленичную сказку. Детей, и взрослых будет развлекать масленичный хулиган Петрушка со своим балаганом. В программе также обрядовые песни и весёлые игры. 6+ Записаться на праздник можно по телефону 45-71-76.

26 февраля, 12:00 - праздничные гуляния на территории ДК «Пролетарка» (пр-т Калинина, 20). Гости смогут узнать об обычаях и традициях проводов зимы, принять участие в мастер-классах и посетить ярмарку. Радовать гостей своими номерами будут народный хор «Русские напевы», образцовый ансамбль танца «Мозаика», ансамбль народного танца «Тверичане», народный хор «Ельничек», народный вокальный ансамбль «Жар – птица». 0+

26 февраля, 12:00-16:00 - программа «Масленица всем народом» в горсаду. Гостей ждут театрализованные концертно-развлекательные программы с участием городских творческих коллективов, викторины, игры, хороводы, тематическая фотозона. Будет организована торговля блинами. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы. 0+

26 февраля, 13:00 - масленичные гуляния на площади перед ДК «Литвинки» (пос. Литвинки, д. 22). Гостей ждёт развлекательная программа «Широкий разгуляй или приключения Блинчика». 0+

26 февраля, 12:00-15:00 - масленичные гулянья, организованные Досуговым центром «Истоки» на на площади у бассейна «Юность» (Петербургское шоссе, дом 95). Для гостей подготовили мастер-классы, театрализованную игровую программу, концертно-развлекательную программу, горячие блины, и традиционное сжигание чучела Масленицы. 0+

26 февраля, 12:00 - масленичные гулянья у ДК «Затверецкий» (ул. Академика Туполева, д. 105). Концертно-развлекательная программа «Широкая тверская Масленица»: будут горячие блины, ярмарка, катание на лошадях, сжигание чучела Масленицы. 0+

26 февраля, 11:00-12:30 - «На Сахаровском подворье для Масленицы раздолье», народное гулянье на площади перед «ДК пос. Сахарово» (ул. Маршала Василевского, д. 13). Будут народные забавы и игры, сжигание чучела Масленицы. 0+

26 февраля 12:00-14:00 - «Широкая Тверская масленица», масленичные гулянья в Бобачёвской роще. 0+

26 февраля, 12:00-15:00 - «Широкая Масленица», народное гулянье у «ДК посёлка Элеватор» (ул. Центральная, д. 12). 0+

26 февраля 11:00-13:00 - «Широкая Тверская масленица», народные гулянья а площади перед ДК «Синтетик» (пос. Химинститута, д. 31). 0+