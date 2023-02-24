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НовостиОбщество24 февраля 2023 6:25

В Твери работает выставка, посвящённая молодым калининцам - участникам Великой Отечественной войны

В экспозиции более трёхсот экспонатов из собрания бывшего Музея комсомольской славы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Увидеть выставку можно в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной.

Увидеть выставку можно в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной в Твери работает новая выставка «…Во имя тебя, Родина!». Она посвящена молодым калининцам - участникам Великой Отечественной войны и красноармейцам, сражавшимся с фашистами на калининской земле.

В экспозиции более 300 экспонатов из собрания бывшего Дома-музея комсомола имени Лизы Чайкиной. Посетители могут увидеть здесь документы, плакаты и листовки, фронтовые письма, фрагменты вооружения и снаряжения, а также подлинные фотографии, представляющие хронику военного времени и довоенную жизнь героев.

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