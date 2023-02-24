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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 5:44

В Терской области жёлтый Hyundai вылетел в кювет, пострадали три человека

Женщина-водитель не справилась с управлением на зимней дороге
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Автомобиль вылетел в кювет в Кесовогорском районе. Фото: УГИБДД по Тверской области

Автомобиль вылетел в кювет в Кесовогорском районе. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 23 февраля в Кесовогорском районе Тверской области (на 43-м километре автодороги Бежецк - Кашин) произошло ДТП: в кювет влетел жёлтый Hyundai Getz. По информации областной Госавтоинспекции, женщина-водитель (1973 года рождения) не справилась с управлением.

В аварии пострадали трое. Женщина-водитель повредила кисть руки, пассажиру (мужчине 31 года) был диагностирован ушиб головы и ещё одна пассажирка, женщина 30 лет, получила сотрясение мозга. Помощь пострадавшим оказали медики Кашинской ЦРБ.