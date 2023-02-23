В Твери столкнулись рейсовый автобус и иномарка

ДТП с автобусом попало в объектив видеорегистратора проезжавшего автомобиля. Фото: VK/ Подслушано у водителей.Тверь

В Твери рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло в Затверечье 23 февраля. Припаркованные у края проезжей части, столкнувшиеся автобус и автомобиль попали в объектив видеорегистратора машины одного из тверских автомобилистов. Он выложил видео в паблике «Подслушано у водителей. Тверь».

В ГИБДД по данной аварии пока не дают пояснений. По всей видимости, пострадавших нет.

Непонятно, то ли автомобиль, сдавая назад, врезался в припаркованный автобус. То ли автобус неудачно тронулся.