В Молоково Тверской области сгорел жилой дом

Причины пожара устанавливаются. Фото: СУ СК по Тверской области

В поселке Молоково Тверской области 23 февраля сгорел частный дом. Прибывшие на место пожарные боролись с огнём восемь часов.

«Сообщение о возгорании поступило в 2.35. Полную ликвидацию пожара объявили только в 10.51.

На месте работали спасатели ПСЧ № 41, 47 и 35», - сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Огонь полностью уничтожил дом, жертв нет. Причины возгорания устанавливаются.

Однако, семья, проживавшая в доме, осталась без крова и имущества. В соцсетях Молоково уже объявлен сбор в помощь пострадавшей семье.