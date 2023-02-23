Жарковский район Тверской области отмечает 81 годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В память о событиях Великой Отечественной войны на центральной площади поселка установлена памятная мемориальная плита. Фото: ПТО

23 февраля отмечается 81-я годовщина освобождения Жарковского района от немецко-фашистских захватчиков. С лета 1941 года по февраль 1942 года Жарковский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками.

К годовщине освобождения в Жарках организованы митинги на центральной площади поселка у плиты героям-доваторцам и на воинском захоронении, автопробег в поддержку специальной военной операции, а также праздничный концерт «Мужество, доблесть и честь».

С памятной датой руководство муниципального образования и жителей территории поздравил губернатор Игорь Руденя. В поздравительной телеграмме, распространённой правительством региона, в частности говорится: «В 1942 году каждый советский человек был готов отдать жизнь ради свободы Отечества. Стойкость мирных жителей перед лицом врага, героизм воинов Красной Армии и партизан навсегда вошли в историю жарковской земли, стали примером подлинного патриотизма для новых поколений. Сегодня жители муниципального округа продолжают традиции ратного и мирного служения Отчизне».